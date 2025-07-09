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Семейные ценности без границ: как Нижний Новгород отметил День семьи, любви и верности

По всей стране прошли торжественные мероприятия, концерты и мастер-классы.

Источник: Нижегородская правда

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — тёплый праздник, символизирующий крепкие семейные узы, искреннюю любовь и преданность. В этот день по всей стране прошли торжественные мероприятия, концерты и мастер-классы. Праздник отметили и в нижегородских парках.

В парке «Дубки» празднование началось с торжественного молебна святым Петру и Февронии, который провёл благочинный Молитовского округа иерей Иоанн Минин. После официальных выступлений представителей администрации гости насладились концертом Анны Колесниковой. Для маленьких посетителей работали мастер-классы и спортивные площадки.

В Автозаводском парке развернулся инклюзивный фестиваль «Семья Я». Он стал настоящим праздником доброты и единения. Гостей ждал красочный народный показ мод, творческие мастер-классы и концерт с участием подопечных проекта «Лидеры безграничных возможностей».

Несмотря на летний зной, атмосфера в парках была по-настоящему душевной, ведь настоящие семейные ценности — любовь, забота и взаимопонимание — не знают границ и ограничений.

Никита Ивонин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что парк 1 Мая в Нижнем Новгороде открылся после второго этапа благоустройства.