Семейные ценности без границ: как Нижний Новгород отметил День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — тёплый праздник, символизирующий крепкие семейные узы, искреннюю любовь и преданность. В этот день по всей стране прошли торжественные мероприятия, концерты и мастер-классы. Праздник отметили и в нижегородских парках.