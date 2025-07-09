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Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить

В проект новой системы высшего образования могут включить новые вузы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

«Мы хотели бы, конечно, увеличить количество вузов-участников пилотного проекта как переходный шаг к полному переходу на новую модель», — сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Сейчас реализуется указ президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).

В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.