Первый в России центр субтропических культур создадут в Сочи к 2027 году

В Сочи планируют создать первый в России селекционно-семеноводческий центр субтропических, цитрусовых и орехоплодных культур. Проект представила заведующая лабораторией селекции Раиса Кулян на заседании субтропического научного центра РАН.
Объем финансовой поддержки проекта составит 120 миллионов рублей. До половины средств выделят из федерального бюджета, остальную часть обеспечат частные инвестиции.
Селекционный центр будет полностью ориентирован на специфические культуры теплого причерноморского климата. Основной задачей центра станет разработка и создание новых отечественных сортов субтропических растений.
«Это не просто новая лаборатория, а стратегический шаг в укреплении продовольственной безопасности России на ее уникальных субтропических территориях», — отметили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.
Специалисты будут заниматься научными исследованиями и разработкой российских сортов цитрусовых, чая, хурмы, фейхоа, киви, фундука и лавра благородного.
Уникальный центр в Сочи должен появиться к 2027 году.
Ранее стало известно, что с начала 2025 года в Сочи собрали более 83 тонн чайного листа.