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Белгидромет: июнь в Беларуси был холоднее, чем обычно

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь 2025 года составила 16,6 градуса, что ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Климатическую характеристику первого летнего месяца представили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 7 м/с 94% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

На территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей наблюдалась отрицательная температурная аномалия (отклонение от нормы минус 0,7), а в Брестской, наоборот, было теплее, чем обычно (в среднем плюс 0,1).

Температурный режим был неоднородным. Погода отличалась неустойчивостью и контрастными температурами. Средняя температура воздуха за первую декаду оказалась на 1,5 градуса выше, а во вторую и третью — на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

Днем большую часть месяца воздух прогревался до 18−24, а в самые теплые дни — до 25 градусов и выше. Максимального значения (31,7) температура воздуха достигла 6 июня на станциях Лельчицы и Брагин. Однако периоды теплой погоды сменялись похолоданием с температурным режимом 14−16 градусов.

Температура воздуха ночью преимущественно находилась в пределах 10−15 градусов, а в самые холодные ночи в первой декаде местами опускалась до 5−9 градусов. Минимальная температура отмечена на станции Малорита 23 июня и составила 3,9 градуса.

«Июнь был достаточно влажным. Дожди выпадали часто. За месяц отмечено от 9 до 20 дней с осадками 1 мм и более при норме 8−11 дней. В среднем по республике выпало 93 мм осадков, что составило 129% климатической нормы. По территории страны дожди распространялись неравномерно. По большей части территории страны выпало 100−180% нормы. По областям больше всего осадков отмечено на территории Витебской области — в среднем по области 113 мм, или 148% нормы. Меньше всего на территории Гродненской области — 70 мм, или 103% нормы осадков», — рассказали климатологи.

На протяжении первой декады в среднем по стране выпало 37 мм, или две декадные нормы осадков. По всей территории страны наблюдалось избыточное увлажнение. На протяжении второй и третьей декад количество осадков было близко к норме. На протяжении месяца наблюдались туманы, грозы. Дожди шли различной интенсивности, местами сильные, в отдельных районах ливневые. Так, в Минске 9 июня выпала половина месячной нормы осадков (38 мм).

Выпадал и град, местами достигавший критерия опасного гидрометеорологического явления. На станции Марьина Горка 5 июня диаметр шариков изо льда достигал 20 мм.

Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Ганцевичи 8 июня (24 м/с).