Белгидромет: июнь в Беларуси был холоднее, чем обычно

«Июнь был достаточно влажным. Дожди выпадали часто. За месяц отмечено от 9 до 20 дней с осадками 1 мм и более при норме 8−11 дней. В среднем по республике выпало 93 мм осадков, что составило 129% климатической нормы. По территории страны дожди распространялись неравномерно. По большей части территории страны выпало 100−180% нормы. По областям больше всего осадков отмечено на территории Витебской области — в среднем по области 113 мм, или 148% нормы. Меньше всего на территории Гродненской области — 70 мм, или 103% нормы осадков», — рассказали климатологи.