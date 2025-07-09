Что делать, если маркетплейс прислал не тот товар? Ответили в Роспотребнадзоре

Рекомендации дали специалисты красноярского ведомства.
В Роспотребнадзоре предоставили рекомендации жителям Красноярского края на случай получения неверного товара от маркетплейса.
В ведомстве отметили, что получение не того заказа является явным нарушением прав потребителя. В такой ситуации продавец обязан либо вернуть деньги, либо заменить товар на тот, который был изначально заказан.
Специалисты также подчеркнули, что продукты питания не подлежат обмену и возврату. Однако, если покупатель получил не тот товар или продукт с истекшим сроком годности, он имеет право вернуть его продавцу.
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