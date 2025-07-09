Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

Минобрнауки: РФ перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую… модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы.

В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры.

Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения:

базовое высшее образование (от 5 до 6 лет);специализированное высшее по программам магистратуры (от 1 до 2 лет);профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.