Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую… модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы.
В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры.
Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения:
базовое высшее образование (от 5 до 6 лет);специализированное высшее по программам магистратуры (от 1 до 2 лет);профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.