В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов планирует представить законопроект, в котором предлагается выплачивать дополнительную пенсию с 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 федерального закона “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации” и федеральный закон “О страховых пенсиях”, согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в настоящее время людям от 80 лет или инвалидам первой группы, устанавливают повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. С этого года размер фиксированной выплаты составил 8 907,70 рублей.
Нилов сослался на данные Росстата, отмечающие, что в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,84 года. Существующий возрастной порог в 80 лет не позволяет многим пожилым гражданам реализовать это право.
Депутат добавил, что в России только 24,6% мужчин и 54% женщин достигают 80 лет, а до 90 лет доживают лишь 16% мужчин и около 34% женщин.
Политик уверен, что принятие данного законопроекта улучшит условия и качество жизни граждан старше 70 лет и инвалидов первой группы. Это поможет им удовлетворить потребности в лекарствах и постороннем уходе, а также поспособствует увеличению средней продолжительности жизни в России.