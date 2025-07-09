В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет

Отмечается, что в настоящее время людям от 80 лет или инвалидам первой группы, устанавливают повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. С этого года размер фиксированной выплаты составил 8 907,70 рублей.