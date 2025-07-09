Осторожно, отдых! На пляжах Волгограда и области по-прежнему нельзя купаться

На календаре июль, самая макушка лета, и так хочется окунуться в прохладную воду. Однако найти место, где можно купаться безопасно, не так просто не только в Волгограде, но и в области.
Сезон открыт, но…
Пляжный сезон раньше всего стартовал в Камышине — с 15 июня здесь открыли пляжи. Правда, купаться в Волге здесь нельзя — 4 зоны отдыха действуют на реке Камышинке.
2 июля с большой задержкой официально стартовал купальный сезон в Волжском. Здесь официально работает только один муниципальный пляж в СНТ «Изобилие». Популярный пляж на острове Зелёном на Ахтубе стал территорией отдыха у воды, купаться здесь запрещено.
В Волгограде подготовка к открытию мест отдыха у воды началась ещё весной. Сейчас принять отдыхающих уже готовы территории на песчаном берегу полуострова Сарептский и посёлка Нижний Тракторный. В микрорайоне Тулака в Советском районе есть место отдыха у воды, но купаться здесь нельзя.
Понятно, что запреты многие нарушают и всё же идут в воду. Но это может быть опасно: запреты возникают после того, как санитарные службы обследуют качество воды, берут пробы песка, и если они не соответствуют нормам, пляж не открывают.
В этом году отдыхающих сильно расстроили новости из Среднеахтубинского района, куда и волгоградцы, и волжане массово выезжали на берега водоёмов. Районная администрация предупредила, что купаться вблизи хутора Бобры и острова Крит запрещено.
Лабораторные исследования воды показали: она не соответствует санитарным нормам, причём значительно. Например, здесь нашли почти пятикратное превышение по колиформным бактериям — они, как правило, попадают в воду с фекальными стоками и способны вызвать острые кишечные заболевания. В 2,5 раза в воде было превышено содержание кишечной палочки, в 240 раз — энтерококков. Последние опасны в том числе тем, что могут вызвать ряд заболеваний, такие как бактериальный эндокардит и менингит. Так что здесь купаться не стоит…
В мутной воде.
А в областной столице нужно обходить стороной пруды — 5 из 17 водоемов здесь признаны опасными, согласно докладу Облкомприроды за 2024 г. В воде обнаружили чрезмерное содержание марганца, меди, железа, превышение нормативов по биологическому потреблению кислорода.
Самыми грязными признали пруды на улицах Спокойной и Синельниковской, объекты «Восход», Солёный на улице Лимонной и пруд № 1 в створе Даманской улицы в посёлке Горная Поляна.
Неутешительные данные есть и в докладе регионального управления Роспотребнадзора за 2024 г. Отмечается, что в области состояние водоёмов для отдыха (рекреационных) ухудшилось по санитарно-химическим показателям до 13,6% (2023 г. — 3,9%, 2022 г. — 6,8%). В десятку муниципалитетов c самой грязной водой этой категории вошли Ленинский, Николаевский, Калачёвский, Быковский, Городищенский, Светлоярский, Среднеахтубинский районы и город Волжский. Опасность несёт и возрастающее микробиологическое загрязнение водных объектов — это касается Волгограда, а также Дубовского, Иловлинского, Котельниковского, Среднеахтубинского районов.
«Главная наша беда — это уничтожение Волго-Ахтубинской поймы из-за просчётов в работе по обеспечению паводка, — считает член Экологического совета при Волгоградской облдуме Константин Глушенок. — А на качество воды пагубно влияет ряд факторов: вспашка земли вблизи водных объектов, которая производится из-за попустительства надзорных органов и глав муниципалитетов. Происходит также неконтролируемый забор воды, в частности для полива, нелегально и незаконно из скважин. Добавьте к этому ненадлежащее содержание построенных в своё время гидротехнических сооружений. С 1948 года для орошения в регионе было создано порядка двух тысяч прудов, но сейчас большинство из них нуждаются в восстановлении. Не будем забывать и о проблеме водоотведения — методы, которые применяются для очистки сточных вод, не эффективны».
Надежда на лучшее есть: ещё в 2017 г. в регионе был дан старт федеральному проекту в составе нацпроекта «Экология» по оздоровлению Волги и Волго-Ахтубинской поймы. В 2025 году выделено 540 млн руб. на реализацию региональной программы по охране водоёмов и предотвращению негативного воздействия на них. Так что работа в этом плане идёт, и хочется верить, что в недалёком будущем нам всё же не придётся ломать голову, где летом в наших краях можно искупаться от души и без последствий…