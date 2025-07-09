Осторожно, отдых! На пляжах Волгограда и области по-прежнему нельзя купаться

«Главная наша беда — это уничтожение Волго-Ахтубинской поймы из-за просчётов в работе по обеспечению паводка, — считает член Экологического совета при Волгоградской облдуме Константин Глушенок. — А на качество воды пагубно влияет ряд факторов: вспашка земли вблизи водных объектов, которая производится из-за попустительства надзорных органов и глав муниципалитетов. Происходит также неконтролируемый забор воды, в частности для полива, нелегально и незаконно из скважин. Добавьте к этому ненадлежащее содержание построенных в своё время гидротехнических сооружений. С 1948 года для орошения в регионе было создано порядка двух тысяч прудов, но сейчас большинство из них нуждаются в восстановлении. Не будем забывать и о проблеме водоотведения — методы, которые применяются для очистки сточных вод, не эффективны».