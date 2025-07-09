В Перми задержан подозреваемый в мошенничестве

Женщине поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного, который представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что условия договора меняются, и чтобы его продлить, нужно предоставить паспортные данные. Пермячка не задумываясь продиктовала запрашиваемую информацию. Затем ей позвонил уже якобы сотрудник портала «Госуслуги» и убедил потерпевшую, что ранее она разговаривала с мошенниками. Он настоятельно рекомендовал женщине задекларировать имеющиеся сбережения, чтобы избежать их потери. Выполняя инструкции звонившего, пермячка сняла со своего банковского счета более 9,4 млн рублей, упаковала деньги в пакет и отдала неизвестному мужчине, с которым встретилась в центре Перми.