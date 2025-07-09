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Водитель бензовоза из Уфы, по вине которого разбилась насмерть пара супругов, предстанет перед судом

В Башкирии шофера бензовоза осудят за гибель в ДТП супружеской пары.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии перед судом предстанет 59-летний уфимец, обвиняемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Трагедия случилась в минувшем апреле на втором километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Согласно версии следствия, водитель грузовика «Нефаз 66062−10» выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Niva. В результате аварии водитель легкового авто и его супруга погибли на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.

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