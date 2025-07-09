В Самаре предстанет перед судом застройщик ЖК «Космолет» Михаил Жуков

В Самаре перед судом предстанет Михаил Жуков, ранее занимавший пост директора и учредителя ООО «Кольцо». По информации прокуратуры, 9 июля 2025 года дело направлено в Октябрьский районный суд после утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, в период с ноября 2019 по март 2022 года Жуков заключил 15 договоров участия в долевом строительстве на сумму свыше 65 миллионов рублей. Эти средства, как установлено, не были размещены на специальные счета, что нарушает требования закона о долевом строительстве.
Компания «Кольцо» реализует проект жилого комплекса «Космолет» в Самаре. В проекте участвуют порядка 800 дольщиков. Срок сдачи объекта установлен на 31 декабря 2025 года.
Летом 2022 года стройка остановилась из-за нехватки денег. Но уже в июле 2023-го работы возобновились благодаря частному инвестору. Сейчас все три 32-этажные секции готовы, а общий уровень завершенности комплекса — 65%.
Прокуратура разработала план завершения строительства и следит за его выполнением. Михаил Жуков, который был ранее под подпиской о невыезде, нарушил наложенные на него ограничения и был арестован.
Ранее мы писали, что в Тольятти произошел необычный случай мошенничества. Жертвой стала 30-летняя женщина, интересующаяся растениями.
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