В Самаре предстанет перед судом застройщик ЖК «Космолет» Михаил Жуков

По версии следствия, в период с ноября 2019 по март 2022 года Жуков заключил 15 договоров участия в долевом строительстве на сумму свыше 65 миллионов рублей. Эти средства, как установлено, не были размещены на специальные счета, что нарушает требования закона о долевом строительстве.