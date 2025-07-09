На острове Ольхон приступили к асфальтированию дорог

В острове Ольхон укладывают новый асфальт. Покрытие обновят на трех участках дорог общей протяженностью 12,3 километра. Раньше вместо асфальта там была гравийка. Ремонтные работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
— Ремонт дорог на Ольхоне — это необходимость для безопасности, экологии и устойчивого развития острова. Сейчас постепенно обустраиваем главные маршруты с соблюдением природоохранных норм. В этом году на ремонт дорог на острове направлено более 487 миллионов рублей, — подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.
В рамках капитального ремонта, на трассе Баяндай — Еланцы — Хужир, чья длина составляет 7,2 киллометра, работы ведутся на двух участках. На подъезде к Хужиру укладывают верхний слой асфальта, где уже готово около четыре километра покрытия. На главной улице Хужира устанавливают водоотводные лотки. На дороге Хужир — Харанцы уже восстановили оси трассы и выравнили покрытие. Дальше по плану: установка остановок, дорожных знаков и нанесение разметки.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Виктор Цишковский пояснил, что нужно отремонтировать еще один участок — от парома до подъезда к Хужиру. Его протяженность 29,6 километра.
На материковой части трассы Баяндай — Еланцы — Хужир ремонтируют 12,4 километра дорог, на это выделили 491,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Возле села Баяндай уже заменили грунт и готовятся к установке водопропускных труб. В Ольхонском районе приступили укреплять кюветы. После этого, оба участка проезжей части покроют асфальтом.