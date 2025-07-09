На острове Ольхон приступили к асфальтированию дорог

В рамках капитального ремонта, на трассе Баяндай — Еланцы — Хужир, чья длина составляет 7,2 киллометра, работы ведутся на двух участках. На подъезде к Хужиру укладывают верхний слой асфальта, где уже готово около четыре километра покрытия. На главной улице Хужира устанавливают водоотводные лотки. На дороге Хужир — Харанцы уже восстановили оси трассы и выравнили покрытие. Дальше по плану: установка остановок, дорожных знаков и нанесение разметки.