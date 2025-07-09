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В Самаре проведут бесплатную экскурсию о финансовой истории города

В субботу, 12 июля, в 17:00 в Самаре состоится пешеходная экскурсия «Финансовая Самара».

В субботу, 12 июля, в 17:00 в Самаре состоится пешеходная экскурсия «Финансовая Самара» (12+).

Экскурсию организует Самарский бизнес-инкубатор, а проведёт её архитектор, культуролог и экскурсовод Александр Иванов. Участники узнают об истории коммерческих учреждений и банков Самары до 1918 года, а также увидят места, где раньше располагались банки и сберегательные кассы.

Место сбора — у памятника Феликсу Дзержинскому на Хлебной площади.

Участие бесплатное. Записаться можно по телефону: 8 (905) 303−57−77 (доступны звонки и мессенджеры).

В этот же день музей-галерея «Заварка» проведет фотопрогулку «Деревня в городе» (12+) об архитектуре и истории одной из бывших окраин Самары.

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