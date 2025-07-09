Грозы, град, мощные ливни: На Молдову надвигается очередная стихия

Желтый код опасности объявлен в связи с резким ухудшением погоды, которая обещает быть очень неустойчивой.
С 16:00 сегодняшнего дня и до 08:00 утра завтрашнего нас ждут настоящие погодные «сюрпризы».
Небо разверзнется ливнями с грозами, и местами они будут особенно сильными — ждем до 45 литров воды на квадратный метр. Это почти как мини-наводнение.
Будьте готовы к тому, что пойдет град, и порывы шквалистого ветра достигнут скорости 15−20 метров в секунду. А это, на минуточку, почти 70 километров в час.