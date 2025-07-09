МВД: три руководителя нефтехимических заводов задержаны за взятки

Установлено, что три должностных лица двух предприятий нефтехима вступили в сговор с учредителем частной организации. За взятки ими составлялись технические задания на закупку измерительного оборудования для нужд своих заводов. Но документы составлялись так, чтобы бизнесмену была обеспечена победа в тендере. Взятки фигуранты получали на протяжении длительного времени.