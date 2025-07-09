МВД: три руководителя нефтехимических заводов задержаны за взятки

Правоохранители задержали трех должностных лиц предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, сообщили в пресс-службе МВД.
Факты получения взяток были выявлены оперативниками ГУБЭП МВД и правоохранителями Гомельской и Гродненской области.
Установлено, что три должностных лица двух предприятий нефтехима вступили в сговор с учредителем частной организации. За взятки ими составлялись технические задания на закупку измерительного оборудования для нужд своих заводов. Но документы составлялись так, чтобы бизнесмену была обеспечена победа в тендере. Взятки фигуранты получали на протяжении длительного времени.
Задержанным коррупционерам грозит до 10 лет лишения свободы.
Еще в ГАИ сказали, что массовое ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием произошло в Минске.
И БЖД сообщила, что пассажирские поезда опаздывают на 2 — 2,5 часа из-за ЧП на Могилевщине.