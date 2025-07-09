Омские школьники недовольны результатами ЕГЭ: удовлетворены лишь 13 апелляций

В Омске подвели промежуточные итоги сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. На пресс-конференции в Доме журналистов заместитель министра образования региона Марина Сейтмухаметова рассказала о результатах апелляций, поданных учащимися после объявления баллов.
По данным ведомства, общее количество заявлений на пересмотр результатов составило 193. Однако только 13 из них были удовлетворены, что составляет всего 6% от общего числа обращений. Чаще всего школьники оспаривали результаты по таким предметам, как математика, русский язык, обществознание и биология.
Основными причинами подачи апелляций стали предполагаемые технические ошибки при обработке тестовых заданий. Эти случаи были тщательно изучены специальной комиссией. Тем не менее большинство жалоб оказались необоснованными, что подтверждает высокое качество работы образовательной инфраструктуры региона.
Ранее мы писали, что у восьми омских выпускников были обнаружены телефоны и шпаргалки, из-за чего их удалили с испытаний.