Омские школьники недовольны результатами ЕГЭ: удовлетворены лишь 13 апелляций

По данным ведомства, общее количество заявлений на пересмотр результатов составило 193. Однако только 13 из них были удовлетворены, что составляет всего 6% от общего числа обращений. Чаще всего школьники оспаривали результаты по таким предметам, как математика, русский язык, обществознание и биология.