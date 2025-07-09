Тренер ХК «Лада» Щитов считает, что КХЛ подготовила хороший календарь на сезон

«Команды будут играть без единого свободного от встреч дня с начала чемпионата аж до 8 декабря — это отлично. Постоянно будет какое-то новое событие. Болельщики будут каждый вечер смотреть матчи. Здорово, что не так много игр будет в день, а то иногда не знаешь, на что взглянуть. Лига сделала максимально хороший календарь», — приводит слова тренера «Лады» «РБ Спорт».