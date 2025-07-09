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Тренер ХК «Лада» Щитов считает, что КХЛ подготовила хороший календарь на сезон

41-летний наставник волжан по защитникам рад, что в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги не будет свободных от матчей дней до начала декабря.

41-летний наставник волжан по защитникам рад, что в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги не будет свободных от матчей дней до начала декабря.

Никита Щитов вошел в тренерский штаб «автозаводцев» в середине июня нынешнего года. На профессиональном уровне выступал за «Спартак», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Сочи».

«Команды будут играть без единого свободного от встреч дня с начала чемпионата аж до 8 декабря — это отлично. Постоянно будет какое-то новое событие. Болельщики будут каждый вечер смотреть матчи. Здорово, что не так много игр будет в день, а то иногда не знаешь, на что взглянуть. Лига сделала максимально хороший календарь», — приводит слова тренера «Лады» «РБ Спорт».

Ранее в «Каролине» оценили 18-летнего тольяттинского вратаря Семена Фролова. «Харрикейнс» выбрали его этим летом на драфте под 41-м номером.

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