В Омске разработали экологичное топливо из соломы, опилок и зерен кукурузы

Биоэтанол представляет собой этиловый спирт, получаемый в процессе переработки растительного сырья. Это возобновляемое, биоразлагаемое топливо, которое благодаря своей низкой токсичности при разливе меньше, чем любое другое загрязняет окружающую среду. Также биоэтанол, в отличие от аналогов, позволяет снижать выделение парниковых газов и загрязняющих веществ за счет более полного сгорания.