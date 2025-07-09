Битва удочек, уха и концерт: как пройдет День рыбака во Владивостоке

Владивосток — город, где рыбалка давно стала не просто увлечением, а важной частью жизни многих местных жителей. Уже в это воскресенье, 13 июля, на набережной Спортивной гавани отметят День рыбака — событие, которое объединяет любителей и профессионалов, а также напоминает о значении рыбной отрасли для экономики Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
В Туристско-информационном центре Приморского края (Visit Primorye) рассказали, что праздничная программа (0+) стартует с самого утра. С 6.00 часов будет проходить регистрация участников рыболовных соревнований, а в 7.00 — состоится само состязание «Открытое море» (12+).
В течение всего дня на набережной запланирована насыщенная программа: с 13.00 до 15.20 часов здесь выступят детские коллективы, а затем на сцену выйдет группа «Радио Бэнд». В 16.30 часов начнется взвешивание улова и церемония награждения победителей. После этого гостей угостят дальневосточной ухой от Федерации рыболовного спорта и шеф-поваров Приморского края. В мероприятии примут участие такие заведения, как Zuma, «Омлет станция», Tokyo, «Еда и точка», «Русский Самовар».
Завершит праздник выступление музыкального коллектива «Ураган-шоу» (12+), которое продлится полтора часа: с 18.00 до 19.30 часов.