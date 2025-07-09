Битва удочек, уха и концерт: как пройдет День рыбака во Владивостоке

В течение всего дня на набережной запланирована насыщенная программа: с 13.00 до 15.20 часов здесь выступят детские коллективы, а затем на сцену выйдет группа «Радио Бэнд». В 16.30 часов начнется взвешивание улова и церемония награждения победителей. После этого гостей угостят дальневосточной ухой от Федерации рыболовного спорта и шеф-поваров Приморского края. В мероприятии примут участие такие заведения, как Zuma, «Омлет станция», Tokyo, «Еда и точка», «Русский Самовар».