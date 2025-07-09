В Усть-Илимске обсудили перспективы развития аэропорта

В Усть-Илимске прошло совещание, посвященное перспективам модернизации местного аэропорта. В обсуждении участвовали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, представители регионального правительства и местной администрации.
В этом году аэропорт начал принимать самолеты Ан-4, которые вмещают 48 пассажиров, тогда как раньше сюда могли прилетать только воздушные суда, перевозящие не более 12 человек. Такие рейсы совершаются 4 раза в неделю по субсидированному из областного бюджета маршруту Иркутск-Усть-Илимск-Иркутск. Министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов отметил, что данное направление пользуется большим спросом и пассажиропоток увеличился более чем вдвое. За 5 месяцев 2025 года перевезено 4 тысячи пассажиров, тогда как за весь прошлый год эта цифра составила 5 тысяч человек.
Теперь стоит задача по дальнейшей модернизации аэродрома, в частности — оснащении его оборудованием радиомаячной системы посадки. Кроме того, региональное правительство направило запрос в Росавиацию о включении аэропорта в «Проект плана мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту объектов аэродромной инфраструктуры, установку светосигнального оборудования и размещение некапитальных сооружений на 2025−2027 годы».
— Важно, чтобы аэропорт мог принимать самолеты 2 класса, а также расширить маршруты полетов, — считает депутат ЗС Виталий Перетолчин.
Участники совещания пообщались с пассажирами аэропорта. Люди попросили организовать сюда автобусный маршрут обеспечить этот районо хорошей мобильной связью.