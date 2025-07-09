Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Илимске обсудили перспективы развития аэропорта

Воздушная гавань может принимать больше пассажиров и расширить маршруты полетов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске прошло совещание, посвященное перспективам модернизации местного аэропорта. В обсуждении участвовали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, представители регионального правительства и местной администрации.

В этом году аэропорт начал принимать самолеты Ан-4, которые вмещают 48 пассажиров, тогда как раньше сюда могли прилетать только воздушные суда, перевозящие не более 12 человек. Такие рейсы совершаются 4 раза в неделю по субсидированному из областного бюджета маршруту Иркутск-Усть-Илимск-Иркутск. Министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов отметил, что данное направление пользуется большим спросом и пассажиропоток увеличился более чем вдвое. За 5 месяцев 2025 года перевезено 4 тысячи пассажиров, тогда как за весь прошлый год эта цифра составила 5 тысяч человек.

Теперь стоит задача по дальнейшей модернизации аэродрома, в частности — оснащении его оборудованием радиомаячной системы посадки. Кроме того, региональное правительство направило запрос в Росавиацию о включении аэропорта в «Проект плана мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту объектов аэродромной инфраструктуры, установку светосигнального оборудования и размещение некапитальных сооружений на 2025−2027 годы».

— Важно, чтобы аэропорт мог принимать самолеты 2 класса, а также расширить маршруты полетов, — считает депутат ЗС Виталий Перетолчин.

Участники совещания пообщались с пассажирами аэропорта. Люди попросили организовать сюда автобусный маршрут обеспечить этот районо хорошей мобильной связью.