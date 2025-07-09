В Усть-Илимске обсудили перспективы развития аэропорта

В этом году аэропорт начал принимать самолеты Ан-4, которые вмещают 48 пассажиров, тогда как раньше сюда могли прилетать только воздушные суда, перевозящие не более 12 человек. Такие рейсы совершаются 4 раза в неделю по субсидированному из областного бюджета маршруту Иркутск-Усть-Илимск-Иркутск. Министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов отметил, что данное направление пользуется большим спросом и пассажиропоток увеличился более чем вдвое. За 5 месяцев 2025 года перевезено 4 тысячи пассажиров, тогда как за весь прошлый год эта цифра составила 5 тысяч человек.