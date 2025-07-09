Около 16 тысяч выпускников колледжей сдали демоэкзамен в Ростовской области

В Ростовской области почти 16 тысяч студентов учреждений среднего профессионального образования успешно сдали демонстрационный экзамен. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Демонстрационный экзамен — форма промежуточной и государственной итоговой аттестации. Участники такой проверки выполняют задания максимально приближенные к условиям реального или моделируемого производства.
Более 42% донских студентов выбрали демоэкзамен профильного уровня, включающий задания в рамках образовательных стандартов СПО и задания от работодателей. Знания молодых специалистов оценивали преподаватели и специалисты профильных предприятий.
— Демонстрационный экзамен — отличная возможность оценить реальные навыки молодых специалистов. На Дону создано 507 центров проведения демоэкзамена — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Добавим, Ростовская область стала пятой в стране по числу участников демоэкзамена наряду с Москвой, Московской областью, Кубанью и Республикой Башкортостан.
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