Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ.
«Минобороны России совместно Минцифры России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки — все будет проходить автоматически.
«Мы делаем еще один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот», — отметил министр обороны Андрей Белоусов.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырёх дней до нескольких секунд.
«Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определённый план работ по их цифровой трансформации», — сказал Шадаев.
«На сегодняшний день пользователями “Госуслуг” онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 года приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на “Госуслугах” реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО — такой возможностью воспользовалось уже более 8 тысяч абитуриентов», — добавили в МО РФ.