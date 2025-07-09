Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн

«На сегодняшний день пользователями “Госуслуг” онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 года приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на “Госуслугах” реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО — такой возможностью воспользовалось уже более 8 тысяч абитуриентов», — добавили в МО РФ.