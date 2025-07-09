Минниханов научил чиновников правильно колоть дрова на выставке «Агроволга 2025»

Фрагмент с этим моментом опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Под видео она написала:
«Как Рустам Минниханов учил чиновников дрова колоть. На выставке Агроволга2025».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям.
«Сегодня очень важный ответственный день — проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», — сказал руководитель республики.