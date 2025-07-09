Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов научил чиновников правильно колоть дрова на выставке «Агроволга 2025»

На Международной агропромышленной выставке «Агроволга 2025», которая сегодня проходит на площадке «Казань Экспо», Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал чиновникам, как правильно колоть дрова.

Источник: ИА Татар-информ

Фрагмент с этим моментом опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Под видео она написала:

«Как Рустам Минниханов учил чиновников дрова колоть. На выставке Агроволга2025».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям.

«Сегодня очень важный ответственный день — проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», — сказал руководитель республики.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше