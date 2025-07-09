Рассмотрение дела о коррупции в Самарском МЧС перенесли на 15 июля

Как сообщили адвокаты, Бойко доставили из московского изолятора в самарский СИЗО лишь за день до слушания, что не позволило надлежащим образом подготовиться к защите. Более того, дата и место суда были доведены до него менее чем за пять рабочих дней, что противоречит установленным процессуальным требованиям.