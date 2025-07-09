Рассмотрение дела о коррупции в Самарском МЧС перенесли на 15 июля

Судебное разбирательство в отношении бывшего главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, начавшееся 8 июля в Ленинском районном суде Самары, было отложено до 15 июля. Причиной переноса стало то, что обвиняемый был проинформирован о заседании с нарушением сроков.
Как сообщили адвокаты, Бойко доставили из московского изолятора в самарский СИЗО лишь за день до слушания, что не позволило надлежащим образом подготовиться к защите. Более того, дата и место суда были доведены до него менее чем за пять рабочих дней, что противоречит установленным процессуальным требованиям.
Напомним, что Олега Бойко, ранее занимавшего пост главы областного управления МЧС в Самарской области, обвиняют в коррупции, связанной с получением взяток в особо крупном размере.
Согласно данным следствия, в период с 2020 по 2023 год он систематически получал денежные средства в обмен на предоставление преференций и «крышевание» в сфере обеспечения пожарной безопасности. Сумма полученных им незаконных вознаграждений оценивается более чем в 73 миллиона рублей.
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