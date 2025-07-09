В Минобрнауки РФ назвали сроки перехода на новую систему высшего образования

Ожидается, что вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура будут введены два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».