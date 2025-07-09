В 200 проектов придорожного сервиса в Башкирии инвестировали 12 млрд рублей

Системная работа в этом направлении, напомнил Хабиров, началась в 2020 году. По его словам, благодаря мерам поддержки, включающим предоставление земли без торгов и налоговые льготы, с 2021 по 2024 год в республике открылось более тысячи новых объектов, столько же было модернизировано.