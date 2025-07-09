В 200 проектов придорожного сервиса в Башкирии инвестировали 12 млрд рублей

Сегодня, 9 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о прогрессе в развитии придорожной инфраструктуры республики. Во время рабочей поездки он отметил появление множества новых объектов сервиса вдоль дорог — заправок, кафе и гостиниц.
Один из таких объектов скоро откроется в Иглинском районе на федеральной трассе М-5 «Урал». Инвестор вложил в проект 58 миллионов рублей.
По словам руководителя региона, в настоящее время в Башкирии реализуется около 200 инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса с общим объемом вложений 12 миллиардов рублей, 59 из которых имеют статус приоритетных.
Системная работа в этом направлении, напомнил Хабиров, началась в 2020 году. По его словам, благодаря мерам поддержки, включающим предоставление земли без торгов и налоговые льготы, с 2021 по 2024 год в республике открылось более тысячи новых объектов, столько же было модернизировано.
— Путешествия стали безопаснее, комфортнее и приятнее. В этом году мы сформировали новую концепцию, рассчитанную уже до 2030 года. Цель — еще по 1000 построенных и модернизированных придорожных комплексов по всей республике. Уверен, такая задача нам по силам, — заявил Радий Хабиров.
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