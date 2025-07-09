В ЗАТО Межгорье в Башкирии полицейские устроили погоню за волком.

Жителей ЗАТО Межгорья продолжают терроризировать дикие звери. В этот раз по улицам Олимпийской и 40 лет Победы бегал волк. Сначала из-за небольшого размера и облезлой шерсти горожане приняли его за собаку. Хищника сиреной спугнули сотрудники ДПС, он убежал в лес. Правда, местные жители говорят, что вскоре волк вновь вернулся.
Напомним, ранее межгорьевцы жаловались на нашествие медведей. Сотрудники Южно-Уральского заповедника, полиции и Росгвардии продолжат ежедневное патрулирование в местах, где чаще всего видят косолапых и других животных.
Ранее «Башинформ» рассказывал, что медведи, волки и другие дикие животные посещают населенные пункты в надежде найти там еду. В Межгорье, например, такие случаи происходят из-за близости Южно-Уральского заповедника. Горожан призывают быть осторожными и не приближаться к диким животным при случайной встрече. Жителей, если они увидели лесных гостей в городе, просят обязательно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу — 112.