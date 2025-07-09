В ЗАТО Межгорье в Башкирии полицейские устроили погоню за волком.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что медведи, волки и другие дикие животные посещают населенные пункты в надежде найти там еду. В Межгорье, например, такие случаи происходят из-за близости Южно-Уральского заповедника. Горожан призывают быть осторожными и не приближаться к диким животным при случайной встрече. Жителей, если они увидели лесных гостей в городе, просят обязательно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу — 112.