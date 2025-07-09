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Розариями Волгограда похвалились в мэрии — видео

Для общественных пространств агрономы подбирают разновидности роз, которые непрерывно цветут на протяжении всего лета.

Источник: Волгоградский региональный ботанический сад

Городскими розариями, которые находятся в первой декаде июля в пике своего цветения, похвалились в мэрии областного центра.

«Для общественных пространств агрономы подбирают разновидности роз, которые непрерывно цветут на протяжении всего лета», — объясняют в пресс-службе.

Так, для украшения клумб на центральной набережной города специалисты остановили свой выбор на чайно-гибридных сортах.

Ранее в администрации города отчитались о ходе благоустройства бульвара на Металлургов в Краснооктябрьском районе региональной столицы.