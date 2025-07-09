Биолог рассказала об опасных насекомых в нижегородских лесах

По словам эксперта, наибольшую опасность в лесу представляют осы и шершни. Даже у здорового человека 5−10 укусов этих насекомых могут вызвать серьезное отравление и отек. Людям с аллергией, заболеваниями сердца или почек следует быть особенно осторожными. Шершни становятся агрессивными при приближении к их гнезду. Также опасны и другие виды ос, строящие крупные гнезда на полянах и опушках. Разведение костра рядом с такими гнездами может спровоцировать нападение. Часто осы селятся и на чердаках, в сараях, скворечниках. Не менее неприятными могут быть и укусы комаров и мошек. Хотя в Нижегородской области нет природных очагов малярии, завозные случаи заболевания все же встречаются. В новом издании Красной книги Нижегородской области планируется включить 138 видов насекомых, все они безвредны для человека. При этом человек сам нередко становится опасностью для окружающей среды.