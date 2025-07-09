Бывшего главу Минтранса Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Господин Старовойт родился в Курске в 1972 году, школу заканчивал в городе Сосновый Бор Ленинградской области, так как его отца перевели работать на ЛАЭС. Карьеру госслужащего экс-глава Минтранса начинал в Смольном, где несколько лет работал в комитете по инвестициям.