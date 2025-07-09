Одну из загруженных улиц Кишинева перекрывают: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Движение на одной из улиц на Буюканах завтра будет перекрыто. Изменятся маршруты общественного транспорта.
Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 19:00 10 июля до 09:00 11 июля будет перекрыто дорожное движение по ул. Н. Деляну, на отрезке между ул. Н. Костин и Балканским шоссе. Данная мера связана с проведением работ по восстановлению асфальтового покрытия.
В указанный период изменятся маршруты общественного транспорта.
Автобусы:
Автобус 6 будет перенаправлен на Балканское шоссе, с разворотом на пересечении Балканского шоссе и улицы Каля Ешилор, а далее — по установленному маршруту.
Маршрут автобуса 26 будет сокращён до улицы Алба-Юлия.
Троллейбусы:
Маршрут троллейбуса 33 будет сокращён до улицы Кодрилор, пересечение с Балканским шоссе.
Троллейбус 38 будет ездить по улицам Алба-Юлия, О. Гибу, Н. Костин и далее по установленному маршруту туда, а обратно — с улицы Н. Костин по улицам О. Гибу и Алба-Юлия.
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