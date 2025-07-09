Власти Дона проверят информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка

Как подчеркнули в донском минприроды, обстановка в бассейне реки Дон напряженная. С 2007 года идёт снижение водности. Снижение проточности реки Мокрая Чумбурка в период низкой водности может негативно сказаться на качестве воды и состоянии биоресурсов.