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Власти Дона проверят информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка

Причиной могут стать дамбы.

Источник: Аргументы и факты

Власти Дона проверят информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Возможной причиной обмеления могут стать дамбы, возведённые на реке. Об этом сообщили неравнодушные жители в интернете.

Как подчеркнули в донском минприроды, обстановка в бассейне реки Дон напряженная. С 2007 года идёт снижение водности. Снижение проточности реки Мокрая Чумбурка в период низкой водности может негативно сказаться на качестве воды и состоянии биоресурсов.

«Запланирован выезд для выявления сооружений на реке Мокрая Чумбурка, препятствующих естественному течению воды», — прокомментировали в ведомстве.