Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области у двух памятников природы появились охранные зоны

Теперь границы определены у «Писаницы у Миллионного порога» и «Пещеры Аргараканской».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области у двух природных памятников определили границы охранных зон. А именно: у «Писаницы у Миллионного порога» и «Пещеры Аргараканской». Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

— Установление охранных зон особо важно для сохранения природных объектов, их экосистем и ландшафтных особенностей, — упомянула глава министерства природы Иркутской области Светлана Трофимова.

В Иркутской области регулярно официально регистрируют подобные зоны вокруг природных памятников. Они защищают территории от негативного влияния деятельности людей. В настоящее время охранные зоны установлены у 41 памятника природы региона.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Приангарье за сутки потушили семь лесных пожаров.