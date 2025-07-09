В Иркутской области у двух памятников природы появились охранные зоны

В Иркутской области у двух природных памятников определили границы охранных зон. А именно: у «Писаницы у Миллионного порога» и «Пещеры Аргараканской». Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Установление охранных зон особо важно для сохранения природных объектов, их экосистем и ландшафтных особенностей, — упомянула глава министерства природы Иркутской области Светлана Трофимова.
В Иркутской области регулярно официально регистрируют подобные зоны вокруг природных памятников. Они защищают территории от негативного влияния деятельности людей. В настоящее время охранные зоны установлены у 41 памятника природы региона.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Приангарье за сутки потушили семь лесных пожаров.