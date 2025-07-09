АО «ТГК-11» завершает модернизацию двух объектов для улучшения экологии

Таким образом, в этом году АО «ТГК-11» завершает ключевые этапы масштабной программы по улучшению экологических параметров объектов энергетики. Всего же в рамках федерального проекта «Чистый воздух» компания реализует двенадцать мероприятий, семь из которых уже выполнены. Еще пять находятся на завершающей стадии. Также до конца года компания внедрит систему автоматического контроля выбросов на всех ТЭЦ, что позволит сделать данные открытыми для надзорных органов.