АО «ТГК-11» завершает модернизацию двух объектов для улучшения экологии

Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и сейчас в стадии завершения находятся два крупных проекта. Первый — модернизация градирни на омской ТЭЦ-4. Она предназначена для охлаждения циркуляционной воды в системе оборотного водоснабжения ТЭЦ. Проведены работы по замене частей металлоконструкций башни градирни, модернизации водораспределительной системы и замене устаревших узлов оборудования. Благодаря этому экологическая составляющая работы предприятия улучшится — станция значительно снизит расход твердого топлива, а также существенно сократится объем потребления воды при производстве энергии. Сейчас на объекте идут испытания.
Другой экологически значимый объект — техническое перевооружение котлоагрегата ТЭЦ-5. На нем заменили поверхности нагрева и горелочных устройств, оборудовали системой третичного дутья, которая обеспечивает оптимизацию режима работы и позволяет снизить выбросы оксидов азота. Кроме того, полностью заменили электрофильтр — устройство, очищающего дымовые газы от твердых частиц с помощью электрического поля. После технического перевооружения данного котлоагрегата, газоочистное оборудование всех котлов станции будет иметь эффективность золоулавливания 99,0% и выше. Благодаря постоянной модернизации фильтрующего оборудования АО «ТГК-11» значительно улучшает экологические показатели ТЭЦ.
Фото: Дмитрий Чистопрудов.
«Сегодня в приоритете компании — обеспечение базовых потребностей региона в тепловой и электрической энергии и повышение экологичности производства этих ресурсов. Для повышения надежности мы проводим масштабную кампанию по модернизации и техническому перевооружению ключевого оборудования ТЭЦ. Для снижения воздействия на окружающую среду в плановом режиме реализуются мероприятия федерального проекта “Чистый воздух”, — отметил генеральный директор АО “ТГК-11” Олег Хилько.
Таким образом, в этом году АО «ТГК-11» завершает ключевые этапы масштабной программы по улучшению экологических параметров объектов энергетики. Всего же в рамках федерального проекта «Чистый воздух» компания реализует двенадцать мероприятий, семь из которых уже выполнены. Еще пять находятся на завершающей стадии. Также до конца года компания внедрит систему автоматического контроля выбросов на всех ТЭЦ, что позволит сделать данные открытыми для надзорных органов.
Фото: Дмитрий Чистопрудов.