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Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Генконсульство РФ: состояние пострадавших в ДТП в Турции удовлетворительное.

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Состояние здоровья россиян, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное, ведётся расследование аварии, сообщило РИА Новости российское Генконсульство в Анталье.

Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ, госпитализированы трое из них, сообщил во вторник гостелеканал TRT Haber.

«Данное ДТП произошло 6 июля. Российские граждане были осмотрены врачами, госпитализация не потребовалась. Состояние здоровья удовлетворительное. Турецкие правоохранительные органы проводят расследование», — сообщили в российском диппредставительстве.