Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров россиян

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возглавил народный рейтинг нравственных ориентиров россиян, 21% граждан назвали его совестью нации, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Главными моральными авторитетами для россиян являются Владимир Путин (21%), Никита Михалков (7%), патриарх Кирилл, Сергей Лавров, Михаил Мишустин (по 4%). Большинство (67%) опрошенных уверены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны.
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 72% респондентов готовы отказаться от успеха, если для его достижения потребуется переступить через моральные принципы. Самыми безнравственными поступками россияне считают предательство и преступления (по 16%), обман (15%), неуважение к людям и своей Родине (14%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.