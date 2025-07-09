Минтруда сказало белорусам о дополнительных перерывах на работе во время жары

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, когда у белорусов на работе может быть до +26 и до +28 градусов и, что делать, если становится жарче.
Прежде всего, в Минтруда напомнили, какая температура должна быть на рабочем месте. Так, если это сидячая работа с небольшими нагрузками, то в офисе может быть 25,1 — 28 градусов. В таких условиях могут работать офисные сотрудники, работники часового и швейного производства, работники медучреждений и учреждений образования, программисты, архитекторы, диспетчеры и т.д.
Если работа более подвижная и связана с некоторыми физнагрузками, то оптимальная температура 24,1 — 28 градусов. При таких температурах работают контролеры, мастера в различных производствах, агрономы, гиды, продавцы непродовольственных товаров, работники таможни и милиции и другие.
Оптимальная температура на работе, которая требует постоянной ходьбы, определенных физнагрузок и перемещения предметов весом до 1 килограмма стоя или сидя составляет 22,1 — 27 градусов. Такие температуры на работе определены для наладчиков, станочников, продавцов продтоваров, водителей бульдозеров, растениеводов, рыбоводов и т.д.
На работе с умеренными физнагрузками и перемещении грузов до 10 кило температуры должны быть 21,1 — 27 градусов. При таких температурах трудятся работники строительной отрасли, животноводы, сварщики, работники по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автодорог, другие рабочие.
А, если на работе требуется постоянное перетаскивание тяжестей и значительные физнагрузки, то оптимальная температура на работе должна составлять 20,1 — 26 градусов. Это рабочие условия для кузнецов, работников в сельском хозяйстве, вальщиков леса, бетонщиков, каменщиков, грузчиков и т.д.
— Конкретные температурные режимы указаны в соответствующих санитарных нормативах, — напомнили в пресс-службе.
Если температуры не соответствуют оптимальным, то работодателем должно быть организовано кондиционирование воздуха. У работников должно быть в достатке питьевой воды, место для отдыха. Еще должны применяться соответствующие средства индивидуальной защиты. Например, спецодежда должна быть из воздухопроницаемых и гигроскопичных тканей.
А еще в Минтруда сказали, что работодателем должны быть предусмотрены перерывы по 5 — 10 минут для отдыха, которые не будут «отбирать» время от обеденного перерыва и будут включены в рабочее время.
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