Минтруда сказало белорусам о дополнительных перерывах на работе во время жары

Прежде всего, в Минтруда напомнили, какая температура должна быть на рабочем месте. Так, если это сидячая работа с небольшими нагрузками, то в офисе может быть 25,1 — 28 градусов. В таких условиях могут работать офисные сотрудники, работники часового и швейного производства, работники медучреждений и учреждений образования, программисты, архитекторы, диспетчеры и т.д.