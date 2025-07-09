Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из границ Самарского лесничества исключат участок у Сорокиных Хуторов в 1,2 га

Мэрия Самары намерена изменить границы Самарского лесничества.

Мэрия Самары намерена изменить границы Самарского лесничества. Проект соответствующего постановления опубликован для проведения общественной экспертизы.

Согласно документу, предлагается вывести из состава лесничества участок площадью 1,21 га. Как уточняется в пояснительной записке, это необходимо для того, чтобы исключить из городских лесов земли, фактически занятые захоронениями кладбища «Рубежное», и оформить их в соответствии с правовым статусом.

Взамен в лесной фонд планируется включить участок площадью 1,5 га, расположенный в районе Сорокиных Хуторов. Его кадастровый номер — 63:01:0000000:38248.

Ранее мы писали, что в окрестностях Самары, недалеко от посёлка Рубежное, ведутся масштабные работы по ликвидации крупной свалки. Эти мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства, рассчитанной на два года и направленной на улучшение экологической ситуации.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.