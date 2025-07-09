Из границ Самарского лесничества исключат участок у Сорокиных Хуторов в 1,2 га

Мэрия Самары намерена изменить границы Самарского лесничества. Проект соответствующего постановления опубликован для проведения общественной экспертизы.
Согласно документу, предлагается вывести из состава лесничества участок площадью 1,21 га. Как уточняется в пояснительной записке, это необходимо для того, чтобы исключить из городских лесов земли, фактически занятые захоронениями кладбища «Рубежное», и оформить их в соответствии с правовым статусом.
Взамен в лесной фонд планируется включить участок площадью 1,5 га, расположенный в районе Сорокиных Хуторов. Его кадастровый номер — 63:01:0000000:38248.
Ранее мы писали, что в окрестностях Самары, недалеко от посёлка Рубежное, ведутся масштабные работы по ликвидации крупной свалки. Эти мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства, рассчитанной на два года и направленной на улучшение экологической ситуации.
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