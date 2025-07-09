Из границ Самарского лесничества исключат участок у Сорокиных Хуторов в 1,2 га

Ранее мы писали, что в окрестностях Самары, недалеко от посёлка Рубежное, ведутся масштабные работы по ликвидации крупной свалки. Эти мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства, рассчитанной на два года и направленной на улучшение экологической ситуации.