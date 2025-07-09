Семьи из Усть-Илимска и Братского района поздравили депутаты Заксобрания

Председатель Зконодательного Собрания Иркутской области побывал с рабочим визитом в Усть-Илимске и Братском районе. И поскольку в эти дни отмечался российский праздник семьи, любви и верности, спикер областного парламента, вместе с депутатами и представителями местных администраций, посетил супругов Кошкаревых и Бензелюк.
Сергей и Татьяна Кошкаревы женаты 27 лет. Сейчас они живут в Усть-Илимске, а приехали сюда почти 20 лет назад из Усть-Удинского района. Воспитали семерых сыновей, один из которых, Иван, погиб на СВО, награжден орденом Мужества. Вся семья принимает активное участие в местных мероприятиях, поддерживают волонтерское движение в помощь солдатам, собирают посылки солдатам.
— Спасибо за родительский подвиг, достойное воспитание сыновей, активную жизненную позицию. Вы — пример для своих детей, для молодежи, для всех нас, — отметил Александр Ведерников.
Рафаил-Радион и Зинаид Бензелюк живут в Вихоревке. Они уже отметили 68 лет совместной жизни, воспитали троих детей, сейчас радуются успехам 4 внуков и 7 правнуков. А приехали они в Братский район совсем молодыми людьми, на всесоюзную стройку Байкало-Амурской магистрали.