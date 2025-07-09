Семьи из Усть-Илимска и Братского района поздравили депутаты Заксобрания

Сергей и Татьяна Кошкаревы женаты 27 лет. Сейчас они живут в Усть-Илимске, а приехали сюда почти 20 лет назад из Усть-Удинского района. Воспитали семерых сыновей, один из которых, Иван, погиб на СВО, награжден орденом Мужества. Вся семья принимает активное участие в местных мероприятиях, поддерживают волонтерское движение в помощь солдатам, собирают посылки солдатам.