Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи из Усть-Илимска и Братского района поздравили депутаты Заксобрания

В День семьи, любви и верности у многодетных супругов побывала в гостях делегация из областного парламента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Зконодательного Собрания Иркутской области побывал с рабочим визитом в Усть-Илимске и Братском районе. И поскольку в эти дни отмечался российский праздник семьи, любви и верности, спикер областного парламента, вместе с депутатами и представителями местных администраций, посетил супругов Кошкаревых и Бензелюк.

Сергей и Татьяна Кошкаревы женаты 27 лет. Сейчас они живут в Усть-Илимске, а приехали сюда почти 20 лет назад из Усть-Удинского района. Воспитали семерых сыновей, один из которых, Иван, погиб на СВО, награжден орденом Мужества. Вся семья принимает активное участие в местных мероприятиях, поддерживают волонтерское движение в помощь солдатам, собирают посылки солдатам.

— Спасибо за родительский подвиг, достойное воспитание сыновей, активную жизненную позицию. Вы — пример для своих детей, для молодежи, для всех нас, — отметил Александр Ведерников.

Рафаил-Радион и Зинаид Бензелюк живут в Вихоревке. Они уже отметили 68 лет совместной жизни, воспитали троих детей, сейчас радуются успехам 4 внуков и 7 правнуков. А приехали они в Братский район совсем молодыми людьми, на всесоюзную стройку Байкало-Амурской магистрали.