Невероятную историю исцеления перед иконой Богородицы засвидетельствовали врачи

Великие князья и цари считали Тихвинскую икону Божией Матери покровительницей и государей, и самого государства, воины молились перед образом о победе. В народе перед чудотворным образом испрашивали дарования детей и выздоровления от недугов. Причем у Тихвинского образа Пресвятой Богородицы была даже своя медицинская специализация — неврология и болезни опорно-двигательного аппарата. Почему так? Сложившаяся традиция, основанная на опыте, на случаях чудесных исцелений, получивших широкую огласку.
Один из таких эпизодов, зафиксированный в книге под названием «О чудотворно-явленной Тихвинской иконе Божией Матери», издания 1864 года, прогремел не только на всю Россию, но и за ее пределами. Случай уникален не только фактом чудесного исцеления, но и невероятной дотошностью, с которой он был изложен сразу несколькими врачами, которых трудно заподозрить в особой религиозности или в приверженности к мистике. Речь пойдет о поразительном выздоровлении дочери коллежского советника доктора медицины Юрия Матвеевича Левестама шестнадцатилетней Екатерины Левестам, лютеранки, уроженки города Москвы. Дело было в 1860 году.
Екатерина родилась слабенькой и к четырнадцатилетию уже имела букет серьезных болезней. Родители ее к тому времени умерли, что только усугубляло проблемы девочки. В шестнадцать лет Катенька совсем разболелась, и ее перевели из Гатчинского пансиона, где она воспитывалась, в лазарет Гатчинского сиротского института. Здесь, несмотря на усилия врачей и хороший уход, «бывшие у ней спазмы усилились и случился паралич левой ноги». Девочку начали мучить приступы сильной мигрени, появились признаки пляски Витта. С августа 1859 года, читаем в медицинском освидетельствовании, ежедневно с несчастной случалось беспамятство, она кричала, металась и в таком состоянии могла, не контролируя себя, «ходить довольно быстро, а потом неожиданно упасть, после чего приходила в сознание». В феврале 1860 года у Екатерины открылась мочекаменная болезнь, камни выходили со страшной болью, «во время припадков, случавшихся от 2 до 4 раз и более в день, больную подбрасывало вверх и из стороны в сторону». В комнате, где лежала несчастная, в красном углу стояла Тихвинская икона Божией Матери, через две комнаты — образ святителя Николая Чудотворца. Катенька, хоть и была лютеранкой, в минуты ослабления боли молилась перед ними. Надзирательница лазарета Марья Николаевна Шаховская, видя искренний порыв девушки, прочла ей по книге акафист Божией Матери и молитву святителю Николаю, которые больная на удивление очень быстро запомнила и при каждом припадке уже сама старалась читать молитвы наизусть.
К сожалению, несмотря на лечение, болезнь усиливалась, и 17 сентября 1860 года страдалицу перевезли в Санкт-Петербург, в больницу святой Ольги близ Смольного монастыря. Припадки становились все сильнее. Порой во время приступов «тело больной изгибалось назад в виде колеса, так что затылок ее прикасался к пяткам, или же сгибание тела происходило вперед, и тогда голова помещалась между коленами». Собирали консилиумы, назначалось самое лучшее лечение, при несчастной девушке постоянно дежурили две сиделки и опытный фельдшер, но болезнь была неумолима. Не стану подробно вдаваться в дальнейшие симптомы — скрупулезность медиков, лечивших девушку, заслуживает уважения, но читать это тяжело. А вот дальше — удивительное дело! — среди подробного медицинского описания хода болезни читаем, что 18 октября больная сообщила, что увидела во сне старца, который велел ей ехать в Исаакиевский собор к чудотворной иконе Тихвинской Божией Матери. «Отслужи Ей молебен, поставь свечи Ей и Николаю Чудотворцу, подай при выходе из церкви нищим. Скорей, скорей поспеши, и ты исцелишься», — якобы сказал старец девушке.
Брат Катеньки коллежский секретарь Левестам — в душе скорее скептик, чем ревностный протестант, отнесся к видению как к новому симптому недуга. И, естественно, ничего хорошего в странной затее не увидел. Но девушка рыдала и умоляла брата, приступы все усиливались, время между ними сокращалось, и брат сдался. В карету к Катеньке посадили двух крепких сиделок и фельдшера, на пути к собору с девушкой случилось еще два припадка, столь сильных, что ее едва могли удержать, внесли больную в церковь на руках.
То было время перед вечерней, начиналась служба. Обычная служба в Исаакиевском соборе. Слушая тихий, теряющийся в гулкой высоте голос батюшки, Катенька пришла в сознание и смогла сесть, поддерживаемая сиделками. После службы сама через сторожа попросила отслужить молебен. Во время молебна стояла — с помощью сиделок. При чтении Евангелия, — повторюсь, это мы все еще изучаем скрупулезный отчет медиков! — девица Левестам стояла с преклоненной головой и, как она потом сообщила, «при сем почувствовала, будто кто-то облил ее холодною водою с головы до ног, и затем ощутила во всех членах своих какой-то трепет». По окончании молебна, когда священник осенил девушку святым крестом, Катенька решилась сделать шаг вперед. Потом самостоятельно подошла к священнику, приложилась к кресту, подошла к образу Тихвинской Божией Матери. Приложившись к чудотворной иконе, девушка «почувствовала крепость в силах и отошла от образа совершенно здоровою». Приложившись ко всем иконам храма с земными поклонами, девица Левестам потом оделила всех нищих милостынею, вышла через западные двери собора, обошла его почти кругом и прошла пешком до находящегося вблизи дома военного министерства, где уже села в карету и приказала везти себя к сестре, проживавшей в доме Ольхиной близ Казанского моста.
Чувства сестры неизлечимой больной описывать не буду, изумление пациентов, среднего медперсонала и врачей тоже — текст у нас сегодня про медицину, а не про эмоции. Лучше скажу, что, отлежав в больнице святой Ольги несколько недель, во время которых девица Левестам регулярно своим ходом посещала больничную православную церковь, исцеленная девушка выбыла по своим делам к родным совершенно здоровою. Подробная запись истории болезни девицы Левестам, 1844 года рождения, и не менее поразительной истории ее выздоровления была засвидетельствована несколькими врачами, пользовавшими больную. Прочитав записку о болезни и выздоровлении шестнадцатилетней девушки, ее брат посчитал нужным сделать следующее добавление: «Быв ближайшим свидетелем всего, считаю нужным дополнить, что болезнь моей сестры Екатерины Левестам была гораздо сильнее и момент исцеления гораздо чудеснее, чем сказано в описании… После сновидений, изложенных в нем, я не хотел дать кареты сестре моей, потому что искренно не верил, чтобы молитва ее в Исаакиевском соборе перед иконою Божией Матери могла произвести такую перемену, какая действительно от того случилась, да и положение ее было столь трудно, что мне казалось рискованным выносить ее из комнаты; она могла в дороге умереть, и тогда вся ответственность перед родными и знакомыми ложилась на меня… Сохранение сестры моей от смерти и избавление ее от болезни есть действительно событие сверхъестественное и особенный закон милосердия Божия. Главная болезнь ее: пляска Витта, корчи, подбрасывание вверх и в сторону, камни и кровотечение из гортани совершенно исчезли и не возобновлялись после посещения ею Исаакиевского собора. Зная в точности историю дела, не удивляюсь, что молва об исцелении распространилась не только по всей России, но даже из-за границы, из Рима, спрашивали меня о подробностях болезни и выздоровления, — я отвечал утвердительно».
В заключение подчеркну главное. Спасает нас всегда не изображение, не икона кого-либо, а Сам Господь, и не по нашим заслугам, а по Своей любви и милости к человеку. Пресвятая Богородица и все святые — это наши заступники перед Господом, наши ходатаи перед Ним. И когда мы молимся перед какой-то иконой, мы обращаемся с просьбой не к изображению, не к образу, не к Тихвинской, Владимирской, Казанской иконам, а к самой Пресвятой Деве Марии, то есть к первообразу. Деление икон по медицинской специализации очень условно. Перед иконами Божией Матери можно молитвенно просить излечения от любых заболеваний. Считается, что у Тихвинской верующие могут вымолить детей: и в случае бездетности, и тогда, когда ребенок есть, но болен — физически или душевно. Тихвинскую икону Божией Матери называют особой покровительницей детей и беременных. А еще молятся Тихвинской за воинов и испрашивая защиты от врагов.
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