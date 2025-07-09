Невероятную историю исцеления перед иконой Богородицы засвидетельствовали врачи

Чувства сестры неизлечимой больной описывать не буду, изумление пациентов, среднего медперсонала и врачей тоже — текст у нас сегодня про медицину, а не про эмоции. Лучше скажу, что, отлежав в больнице святой Ольги несколько недель, во время которых девица Левестам регулярно своим ходом посещала больничную православную церковь, исцеленная девушка выбыла по своим делам к родным совершенно здоровою. Подробная запись истории болезни девицы Левестам, 1844 года рождения, и не менее поразительной истории ее выздоровления была засвидетельствована несколькими врачами, пользовавшими больную. Прочитав записку о болезни и выздоровлении шестнадцатилетней девушки, ее брат посчитал нужным сделать следующее добавление: «Быв ближайшим свидетелем всего, считаю нужным дополнить, что болезнь моей сестры Екатерины Левестам была гораздо сильнее и момент исцеления гораздо чудеснее, чем сказано в описании… После сновидений, изложенных в нем, я не хотел дать кареты сестре моей, потому что искренно не верил, чтобы молитва ее в Исаакиевском соборе перед иконою Божией Матери могла произвести такую перемену, какая действительно от того случилась, да и положение ее было столь трудно, что мне казалось рискованным выносить ее из комнаты; она могла в дороге умереть, и тогда вся ответственность перед родными и знакомыми ложилась на меня… Сохранение сестры моей от смерти и избавление ее от болезни есть действительно событие сверхъестественное и особенный закон милосердия Божия. Главная болезнь ее: пляска Витта, корчи, подбрасывание вверх и в сторону, камни и кровотечение из гортани совершенно исчезли и не возобновлялись после посещения ею Исаакиевского собора. Зная в точности историю дела, не удивляюсь, что молва об исцелении распространилась не только по всей России, но даже из-за границы, из Рима, спрашивали меня о подробностях болезни и выздоровления, — я отвечал утвердительно».