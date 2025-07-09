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12 техногенных пожаров потушили за сутки в Ростовской области

12 техногенных пожаров произошло на Дону, спасли пятерых человек.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 8 июля 2025 года в Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и 15 возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия восьми ДТП. Пять человек спасли при пожарах, еще одного — на месте дорожной аварии, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

В общей сложности на местах происшествий задействовали 92 специалиста и 73 единицы техники.

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 9 июля. День должен пройти без существенных осадков. Ветер ожидается с порывами до 15−17 м/с, температура воздуха — от +32 до +37 градусов. Местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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