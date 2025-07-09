12 техногенных пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 8 июля 2025 года в Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и 15 возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия восьми ДТП. Пять человек спасли при пожарах, еще одного — на месте дорожной аварии, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.