12 техногенных пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 8 июля 2025 года в Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и 15 возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия восьми ДТП. Пять человек спасли при пожарах, еще одного — на месте дорожной аварии, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В общей сложности на местах происшествий задействовали 92 специалиста и 73 единицы техники.
В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 9 июля. День должен пройти без существенных осадков. Ветер ожидается с порывами до 15−17 м/с, температура воздуха — от +32 до +37 градусов. Местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.
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