Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин

Мишустин: технологии ИИ не заменят профессионалов в космической отрасли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду провел встречу с главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

«По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса. Это люди уважаемые в обществе: космонавты, техники, инженеры, ученые», — отметил Мишустин на встрече.