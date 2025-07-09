ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду провел встречу с главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.
«По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса. Это люди уважаемые в обществе: космонавты, техники, инженеры, ученые», — отметил Мишустин на встрече.