ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин

«По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса. Это люди уважаемые в обществе: космонавты, техники, инженеры, ученые», — отметил Мишустин на встрече.