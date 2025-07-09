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Между Ростовской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР пустят еще три автобуса

Ростовская область, 9 июля 2025. DON24.RU. Между Ростовской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР автобусы начнут курсировать по еще трем новым маршрутам. Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».

Источник: Don24.ru

На одном из новых маршрутов жители ДНР смогут попасть в Ростовскую область, на другом — в Республику Крым и Москву. Из ЛНР можно будет поехать в донской регион, из Запорожской области либо в Ростовскую область, либо в Республику Крым.

«Всего на территории ДНР зарегистрировано 268 маршрутов, в ЛНР — 310, в Запорожской области установлено 57 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок», — пишет источник.

Автобусы пустят не позже 22 и 29 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что из Ростова отправится патриотический автопробег.