В России ускорят разработку стабильных компактных ускорителей частиц

Чуприна и Батурин разработали первую в мире аналитическую теорию, которая описывает возникновение этого эффекта. Проведенные исследователями расчеты показали, что силовые линии кильватерного поля разворачиваются навстречу пучку, и помогли им вывести формулу, по которой можно рассчитать угол поворота этих линий. Выяснилось, что он стабильно превышает угол поворота самого пучка в 1,5 раза. Эти данные, как надеются ученые, позволят создать подходы, позволяющие прогнозировать то, как будут двигаться пучки частиц в кильватерном поле, что позволит сделать компактные ускорители частиц более стабильными и безопасными.