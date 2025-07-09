Кинолог рассказал, чем кормить собак в жару

Для бесшерстных пород необходима дополнительная защита от солнца. Например, солнцезащитный крем или легкая одежда из натуральных тканей. При этом владельцам длинношерстных собак специалисты не рекомендуют стричь животных коротко. Шерсть служит естественной защитой от перегрева, но может создавать парниковый эффект, если ее слишком часто увлажнять. Лучше чаще вычесывать животных.