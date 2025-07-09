Кинолог рассказал, чем кормить собак в жару

С приходом жаркой погоды владельцы домашних животных должны уделять особое внимание их самочувствию. Об этом ТАСС заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, подчеркнув важность гидратации и правильного питания питомцев в условиях высокой температуры.
Он отметил, что аппетит может временно снижаться — это нормально. Но воду собака должна потреблять регулярно: ее нужно менять минимум два раза в день, при этом миска всегда должна быть доступна.
По словам эксперта, в жару стоит добавлять в рацион животных овощи: огурцы и листья салата содержат много воды и помогают организму. Для дополнительной терморегуляции можно использовать специальный охлаждающий коврик: их часто продают в зоомагазинах с началом сезона. Полезно также периодически смачивать водой лапы, нос, губы и уши питомца.
Для бесшерстных пород необходима дополнительная защита от солнца. Например, солнцезащитный крем или легкая одежда из натуральных тканей. При этом владельцам длинношерстных собак специалисты не рекомендуют стричь животных коротко. Шерсть служит естественной защитой от перегрева, но может создавать парниковый эффект, если ее слишком часто увлажнять. Лучше чаще вычесывать животных.
Для собак с хроническими заболеваниями, особенно с проблемами сердца и дыхательной системы, в условиях жары могут понадобиться дополнительные средства, вплоть до кислородной маски. Но такие меры должен назначать ветеринар.