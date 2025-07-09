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«Сорвало крыши 25 домов и упали 25 деревьев». МЧС сказало, как шквалистый ветер прошелся по одному агрогородку под Чериковом

МЧС: ветер повалил деревья и сорвал крыши 25 домов в агрогородке под Чериковом.

Источник: Комсомольская правда

В Чериковском районе ураганный ветер 8 июля валил деревья и срывал крыши с домов в одном из агрогородков. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Непогода разыгралась в агрогородке Майский, где 8 июля бушевал настоящий ураган.

— В результате шквалистого усиления ветра повреждены кровли 25 жилых домов, упали 25 деревьев, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

К счастью, обошлось без пострадавших среди сельчан.

После урагана сотрудники МЧС убирали и распиливали упавшие деревья.

На месте работает комиссия по ЧС при Чериковском райисполкоме.

Между тем синоптики рассказывали о небывалых ливнях, жаре непогоде в Беларуси 9 июля: жара до +40, а ветер до 27 метров в секунду.

Еще БЖД сообщила, что пассажирские поезда опаздывают на 2 — 2,5 часа из-за ЧП на Могилевщине.