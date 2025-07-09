«Сорвало крыши 25 домов и упали 25 деревьев». МЧС сказало, как шквалистый ветер прошелся по одному агрогородку под Чериковом

В Чериковском районе ураганный ветер 8 июля валил деревья и срывал крыши с домов в одном из агрогородков. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Непогода разыгралась в агрогородке Майский, где 8 июля бушевал настоящий ураган.
— В результате шквалистого усиления ветра повреждены кровли 25 жилых домов, упали 25 деревьев, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
К счастью, обошлось без пострадавших среди сельчан.
После урагана сотрудники МЧС убирали и распиливали упавшие деревья.
На месте работает комиссия по ЧС при Чериковском райисполкоме.
Между тем синоптики рассказывали о небывалых ливнях, жаре непогоде в Беларуси 9 июля: жара до +40, а ветер до 27 метров в секунду.
Еще БЖД сообщила, что пассажирские поезда опаздывают на 2 — 2,5 часа из-за ЧП на Могилевщине.