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Форвард Павел Пищальников переходит из «Зауралья» в самарский ЦСК ВВС

29-летний хоккеист имеет опыт игры в ВХЛ, словацкой и белорусских лигах.

29-летний хоккеист имеет опыт игры в ВХЛ, словацкой и белорусских лигах.

Павел Пищальников — воспитанник челябинского «Трактора». Профессиональная карьера стартовала в ижевской «Ижстали». Далее был в молодежной лиге Б и НМХЛ, а в сезоне 2017−2018 оказался в «Зауралье».

Из Кургана уехал в Словакию. Там выступал за клубы «СпишскаНоваВес» и «Ребеллион». Затем перебрался в Белоруссию, где играл за «Локомотив» из Орши, гродненский «Неман» и «Динамо» из города Молодечно.

В сезоне 2022−2023 вернулся в ВХЛ. Первая остановка — петербургского «Динамо». Далее и до минувшего розыгрыша «вышки» был во все том же ХК «Зауралье». В прошедшем чемпионате поучаствовал в 48 встречах (шесть — в плей-офф). Заработал 21 очко (десять шайб и 11 ассистов).

На днях сообщали, что 35-летний защитник Алексей Волгин вернется в состав «летчиков».

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