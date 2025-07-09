Форвард Павел Пищальников переходит из «Зауралья» в самарский ЦСК ВВС

В сезоне 2022−2023 вернулся в ВХЛ. Первая остановка — петербургского «Динамо». Далее и до минувшего розыгрыша «вышки» был во все том же ХК «Зауралье». В прошедшем чемпионате поучаствовал в 48 встречах (шесть — в плей-офф). Заработал 21 очко (десять шайб и 11 ассистов).