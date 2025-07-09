Парламент Башкирии принял закон, призванный повысить правовую грамотность граждан

В парламенте подчеркивают актуальность принятого закона, отметив, что многие льготы и социальные гарантии часто остаются невостребованными из-за низкой информированности граждан. Депутаты также указывают на взаимосвязь между правосознанием населения и состоянием правопорядка, подчеркнув, что знание своих прав способствует формированию культуры ответственности и укреплению законности.