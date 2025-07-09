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Парламент Башкирии принял закон, призванный повысить правовую грамотность граждан

Депутаты Башкирии приняли закон о правовом просвещении.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии принял закон «О правовом информировании и правовом просвещении в Республике Башкортостан». Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новый документ закладывает системные основы для повышения правовой грамотности населения и формирования правовой культуры в обществе.

По словам спикера, закон определяет цели, задачи и принципы правового информирования, а также устанавливает субъекты этой деятельности и формы работы. Инициаторами разработки документа выступили Конституционный совет Башкирии и парламентский комитет по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.

В парламенте подчеркивают актуальность принятого закона, отметив, что многие льготы и социальные гарантии часто остаются невостребованными из-за низкой информированности граждан. Депутаты также указывают на взаимосвязь между правосознанием населения и состоянием правопорядка, подчеркнув, что знание своих прав способствует формированию культуры ответственности и укреплению законности.

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