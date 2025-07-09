В Ростовской области проверят информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка

— В ближайшее время запланирован выезд для выявления сооружений, препятствующих течению воды. Кроме того, река подлежит федеральному экологическому надзору. В связи с этим данные будут направлены в управления Росприроднадзора и Росрыболовства, — прокомментировали в министерстве.