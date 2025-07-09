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В Ростовской области проверят информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка

На Дону забили тревогу из-за обмеления реки Мокрая Чумбурка, ситуацию уже взяли на контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проверят информацию об обмелении реки Мокрая Чумбурка. По мнению местных жителей, происходящее может быть связано со строительством дамб, сообщает в Telegram пресс-служба минприроды региона.

— В ближайшее время запланирован выезд для выявления сооружений, препятствующих течению воды. Кроме того, река подлежит федеральному экологическому надзору. В связи с этим данные будут направлены в управления Росприроднадзора и Росрыболовства, — прокомментировали в министерстве.

Сейчас водохозяйственная обстановка в бассейне реки Дон остается напряженной из-за снижения водности. Это может влиять на качественные характеристики воды и состояние водных биоресурсов, отмечают власти.

Напомним, ранее на реке Дон в Ростове заметили пятно с химическим запахом.

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