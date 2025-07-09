Группы «Пицца» и «Чайф» бесплатно споют для красноярцев

Концерт с участием звезд начнется — в 18:00. На него можно будет добраться на шаттлах, которые будут курсировать с 17:30 до 23:00 часов каждые 5 минут:
от ТЦ «Авиатор» на левом берегу.
от гипермаркета «О’Кей» на правом берегу.
6+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Хиты знаменитых групп «Пицца» и «Чайф» красноярцы смогут бесплатно услышать 19 июля. В этот день на острове Татышев пройдет празднование Дня металлурга.
Концерт с участием звезд начнется — в 18:00. На него можно будет добраться на шаттлах, которые будут курсировать с 17:30 до 23:00 часов каждые 5 минут:
от ТЦ «Авиатор» на левом берегу.
от гипермаркета «О’Кей» на правом берегу.
6+